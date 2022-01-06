Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bologna-Inter maçına koronavirüs engeli!
Giriş Tarihi: 6.1.2022 17:51 Son Güncelleme: 6.1.2022 17:51

Bologna-Inter maçına koronavirüs engeli!

AA
Bologna-Inter maçına koronavirüs engeli!

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanması gereken Bologna-Inter mücadelesi, yerel sağlık makamlarının, ev sahibi kırmızı-mavili takımdaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmasına izin vermemesi sebebiyle oynanamadı.

İl sağlık müdürlüğü, Bologna'da 8 oyuncuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kırmızı-mavili takımın, bugün yerel saatle 12.30'da (TSİ 14.30) oynaması gereken Inter maçına çıkmasına izin vermedi. Inter ise maç saatinde Renato Dall'Ara Stadı'na gelerek karşılaşma öncesi ısınmasını yaptı.

Mücadelenin hakemi Giovanni Ayroldi ve konuk Inter takımı, müsabaka kuralları gereği, maçın başlama saatinden ilk yarı sonuna kadar Bologna takımını bekledi. Ev sahibi takım sahaya gelmeyince Ayroldi, müsabakayı tatil etti ve Inter de sahadan maç yapmadan ayrıldı. Karşılaşmanın akıbetine Serie A yönetimi karar verecek.

Inter Üst Yöneticisi (CEO) Giuseppe Marotta, oynanamayan Bologna-Inter maçı öncesinde yaptığı açıklamada, il sağlık müdürlüklerinin futbol müsabakalarının oynanıp oynanmamasına yönelik aldığı kararların sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Marotta, Sağlık Bakanlığı ile spor otoriteleri arasında müsabakaların salgın koşullarında nasıl yapılacağına dair bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini çünkü bu konuda büyük karışıklık yaşandığını kaydetti.

İtalyan basınındaki haberlerde, Bologna-Inter maçı gibi Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino ve Fiorentina-Udinese karşılaşmalarının da il sağlık müdürlüklerinin kararı doğrultusunda oynanmasının beklenmediği belirtiliyor.

Bu akşam oynanacak bir diğer maç olan Juventus-Napoli mücadelesinin de konuk Napoli takımında bu sabah bir Kovid-19 vakasının daha çıkması sebebiyle yerel sağlık otoritelerinin izin vermemesi durumunda yapılamayabileceği ifade edildi.

Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının çokluğu sebebiyle takımlardan gelen maçların erteleme talebini geri çeviren Serie A yönetimi, aldığı yeni bir kararla, takımlarda 1'i kaleci toplam 13 oyuncunun oynayacak durumda olması durumunda takımların sahaya çıkmak zorunda olduğunu bildirdi. Kadrosunda 13 oyuncu olmasına karşın sahaya çıkmayanlar hükmen 3-0 yenik sayılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Son dakika: Eyüpsultan'ta İETT otobüsü durağa daldı! Yaralılar var
SON DAKİKA | Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto paralar neden düştü?
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Omicron' uyarısı! 'Hızını keselim'
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları: Oyunda biz de varız...
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! Kritik görüşmede 3 önemli mesaj
Son dakika | Millete ana avrat küfreden İYİ Partili başkana yakalama
SON DAKİKA | Market ve mağazalarda artık zorunlu oldu! Milyonları ilgilendiren düzenleme geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bologna-Inter maçına koronavirüs engeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA