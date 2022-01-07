Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan dijital devrim! Aslan, Metaverse 3 projesinde yer alacak
Giriş Tarihi: 7.1.2022 15:42 Son Güncelleme: 7.1.2022 15:46

Galatasaray'dan dijital devrim! Aslan, Metaverse 3 projesinde yer alacak

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’dan dijital devrim! Aslan, Metaverse 3 projesinde yer alacak

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde sözünü verdiği dijital projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Facebook’un Metaverse 3 projesinde yer alacak. Satın alınacak alanlarda bir Galatasaray şehri ve dünyası kurulacak.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde sözünü verdiği dijital projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mustafa Cengiz döneminde imzalanan Galatasaray Fan Token kripto paradan 20 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılı kulübün sıradaki hamlesi sanal evrene olacak. Facebook'un Metaverse 3 projesinde yer alacak Galatasaray, bir şehir kuracak ve bu sanal dünyadan kulübe önemli kaynak yaratacak.

Galatasaray CEO'su Hande Başev ve Riot Games Türkiye eski başkanı Bora Koçyiğit'in Facebook tarafı ile yürüttüğü görüşmelerde Metaverse 3 ve Earth 2'ye sarı-kırmızılı kulübün yatırım yapması kararı alındı. Burada satın alınacak alanlarda bir Galatasaray şehri ve dünyası kurulacak. Dijital gelirlerle mali yapı düzeltilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Her bina ve sitede artık zorunlu olacak! Bakanlık yeni düzenlemeye gitti
Son dakika | Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı
Son dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den açıklama: Uyarmadan ateş açacağız
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! 2022 sosyal hizmet bedelleri belirlendi: İşte yeni ücretler!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!
Şehit polis Fethi Sekin 27 yıl önce yazmış! Fotoğraftaki o not duygulandırdı
Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan son dakika Kazakistan kararı: Olağanüstü toplantı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan dijital devrim! Aslan, Metaverse 3 projesinde yer alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA