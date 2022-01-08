Avrupa’nın gözü Allahyar’da

Hull City ve Anderlecht, sarı-lacivertlilerin genç forvetini istiyor. Yönetim, 5.5 milyon Euro veren çıkmazsa, 20 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatarak takımda tutacak
Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye dönerken, geleceği merak konusu oldu. Ukrayna ekibinde etkileyicibir performans gösteren İranlı gençyıldız adayı, şimdiden Avrupa kulüplerinindikkatini çekti. Allahyar'ı, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yanı sıra Anderlecht'in de takibe aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ise bu konuda aceleci değil. 20 yaşındaki oyuncusuna 5.5 milyonEuro bonservis bedeli belirleyen sarılacivertlikulüp, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor.