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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Avrupa’nın gözü Allahyar’da

VOLKAN DEMİR
Avrupa’nın gözü Allahyar’da

Hull City ve Anderlecht, sarı-lacivertlilerin genç forvetini istiyor. Yönetim, 5.5 milyon Euro veren çıkmazsa, 20 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatarak takımda tutacak

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye dönerken, geleceği merak konusu oldu. Ukrayna ekibinde etkileyici bir performans gösteren İranlı genç yıldız adayı, şimdiden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Allahyar'ı, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yanı sıra Anderlecht'in de takibe aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ise bu konuda aceleci değil. 20 yaşındaki oyuncusuna 5.5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarılacivertli kulüp, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor.

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Avrupa’nın gözü Allahyar’da
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