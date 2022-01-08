Denizlispor’dan deplasmanda tarihi galibiyet! 3-0’dan geri döndüler...

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor, Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Denizlispor, ilk yarısını 3-0 geride kapatmasına rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak 4-3 kazandı.
Horozlar'a 3 puanı getiren golleri 48'de Oğuz Yılmaz, 51'de İlhan Depe, 65'te Özer Özdemir ve 90'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
Bandırmaspor'un gollerini ise 22'de Hakan Çinemre kendi kalesine 32'de Doğan Can Davas ve 35'te Kerim Avcı attı.
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: 3 - ALTAŞ DENİZLİSPOR: 4
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Deniz Turgut
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Guido Koçer(Dk.58 Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Dk.72 Manaj), Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.58 Mehmet Özcan), Doğan Can Davas (Dk.81Burak Süleyman), Süleyman Luş
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk.58 Burak Gümüştaş), Asım Hamzaçebi, Tusha, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk.89 Mehmet Eren Sıngın) ,Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, İlhan Depe, Alaattin Öner (Dk.46 Emre Yıldırım), Muhammed Eren Kıryolcu (Dk.78 Ömer Hasan Şişmanoğlu)
Goller: Dk.22 Hakan Çinemre (kendi kalesine) Dk.33 Doğan Can Davas, Dk.35 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk.48 Oğuz Yılmaz, Dk.52 İlhan Depe , Dk.65 Özer Özdemir, Dk.90+6 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Sarı Kartlar: Dk.64 Mehmet Özcan, Dk.90+3 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 67 Özer Özdemir, Dk.67 İlhan Depe, Dk. 70 Emre Yıldırım Dk.77 Oğuz Yılmaz ,Dk. 79 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)