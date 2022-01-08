Denizlispor’dan deplasmanda tarihi galibiyet! 3-0’dan geri döndüler...

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor, Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Denizlispor, ilk yarısını 3-0 geride kapatmasına rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak 4-3 kazandı.

Horozlar'a 3 puanı getiren golleri 48'de Oğuz Yılmaz, 51'de İlhan Depe, 65'te Özer Özdemir ve 90'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Bandırmaspor'un gollerini ise 22'de Hakan Çinemre kendi kalesine 32'de Doğan Can Davas ve 35'te Kerim Avcı attı.