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Giriş Tarihi: 8.1.2022 16:41 Son Güncelleme: 8.1.2022 16:47

Ousmane Dembele'nin Barcelona'dan istediği maaş belli oldu! Xavi'nin dili tutuldu...

Ousmane Dembele’nin Barcelona’dan istediği maaş belli oldu! Xavi’nin dili tutuldu...

Manchester City'den İspanyol forvet Ferran Torres'i transfer eden Barcelona, Ousmane Dembele'nin de sözleşmesini uzatma istiyor. Katalan ekibinin hocası Xavi, Fransız yıldızın astronomik maaş talebi karşısında neye uğradığına şaşırdı.

Barcelona ile yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren Ousmane Dembele'den astronomik bir talep geldi. Katalan ekibinin hocası Xavi, Fransız yıldızın talep ettiği maaş karşısında adeta dili tutuldu.

Manchester City'den 21 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres'i kadrosun katan Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi takımda tutabilmek için de çabalarını sürdürüyor.

Ancak, Torres ve Dembele'yi takımın temel parçaları haline getirmeyi planlayan Xavi'nin karşısına beklemediği bir engel çıktı.

Barcelona'nın kendisinden indirim talep ederken Torres'e 55 milyon euro bonservis ödemesinden rahatsız olan Dembele, maaş beklentisini tavana çekti.

Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre; Dembele'nin 43 milyon euro net maaş + 7 milyon euro bonus isteği karşısında Xavi'nin adeta dili tutuldu.

İspanyol teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Dembele'yi takımda tutma konusunda ümitli konuşmuştu.

Dembele'nin kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusuna dönüşebileceğini söyleyen Xavi, Fransız yıldızın gelişimi için ideal adresin Barcelona olduğunu vurgulamıştı.

Adı Dembele'yle sıkça anılan kulüplerden biri Bayern Münih. Fakat 24 yaşındaki oyuncunun astronomik maaş talebi Bayern'in de transferden vazgeçmesine neden olabilir.

Manchester United'ın da Dembele'yi istediği yönünde haberler çıkmıştı. Barcelona'nın da Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olan Anthony Martial ile ilgilendiği iddia edildi. Bu iki isism arasında bir takas transferi yakında olabilir.

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Ousmane Dembele'nin Barcelona'dan istediği maaş belli oldu! Xavi'nin dili tutuldu...
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