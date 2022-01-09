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Giriş Tarihi: 9.1.2022 23:48 Son Güncelleme: 9.1.2022 23:53

İtalya Serie A'da Juventus, 7 dakikada Roma'yı yaktı! Tarihi maç...

İtalya Serie A’da Juventus, 7 dakikada Roma’yı yaktı! Tarihi maç...

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, deplasmanda Roma karşısında iki farklı geriye düştüğü maçı 4-3 kazandı. Tarihi anlara sahne olan maçta Juventus'un geri dönüşü büyük yankı uyandırdı.

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus ve Roma karşı karşıya geldi. Tarihi anlara sahne olan maçta Juventus'un geri dönüşü büyük yankı uyandırdı.

Maçın 11. dakikasında Tammy Abraham, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirirken, Juventus bu gole 18. dakikada Paulo Dybala karşılık verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 48. dakikada Henrikh Mkhitaryan'la skoru önce 2-1 yaptı, ardından 53. dakikada da Lorenzo Pellegrini ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

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Juventus, 70. dakikada Manuel Locatelli ile farkı 1'e indirdi: 3-2. Bu golden 2 dakika sonra Dejan Kulusevski skora yeniden eşitliği getirdi: 3-3.

77. dakikada Mattia De Sciglio, konuk takımı maçta öne geçiren golü attı: 3-4.

81. dakikada Juventuslu Matthijs De Ligt kaleye giden topu koluyla kestiği gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Çift sarı karttan kırmızı kart gören De Ligt, Juventus'u sahada 10 kişi bırakırken, Roma penaltı atışı kazandı. Lorenzo Pellegrini, penaltı atışını gole çeviremedi ve beraberlik fırsatını tepti.

Juventus, Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü müsabakayı, 7 dakikada bulduğu 3 gol sayesinde 4-3 kazanmasını bildi. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takım, puanını 38'e yükseltti ve 5. sırada yer buldu. Juventus'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

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Roma ise iki farklı öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Ligde üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrılan 32 puanlı Roma, 8. basamağa geriledi.

Serie A'nın 21. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Empoli-Sassuolo: 1-5, Napoli-Sampdoria: 1-0, Udinese-Atalanta: 2-6, Genoa-Spezia: 0-1.

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İtalya Serie A'da Juventus, 7 dakikada Roma'yı yaktı! Tarihi maç...
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