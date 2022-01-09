Kayseri’de zorlu randevu! Kayserispor’un konuğu Altay

Süper Lig'de ikinci yarının heyecanı devam ediyor. Ligin 20. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım kozlarını paylaşıyor. Kadir Has Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı ve zorlu mücadelede deneyimli hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Ligin geride kalan 19 haftalık bölümünde Kayserispor 24, Altay ise 18 puan topladı.

Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig'de daha önce 9 kez karşılaştı. Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 kez Altay kazanırken 4 maç da berabere bitti. Yukatel Kayserispor'un Altay'a karşı Süper Lig maçlarında galibiyeti bulunmuyor.

Kayserispor'da Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios ve Gustavo Kampanharo, Afrika Uluslar Kupası için Senegal'e giden Mame Thiam, lisans işlemleri tamamlanmayan Andre Bertolacci ile Mert Çetin, koronavirüs testi pozitif çıkan Olivier Kemen ve sarı kart cezalısı Uğur Demirok sahada yer alamıyor.

İLK 11'LER...

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Uzodimma, İbrahim, Emrah, Cardoso, Mustafa, Gavranovic.

Altay: Lis, Naderi, Thiam, Murat, Eren, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Torrejon, Paixao, Bamba.

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KAYSERİSPOR 1-0 ALTAY

33' Mustafa Pektemek