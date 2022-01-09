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Giriş Tarihi: 9.1.2022 15:48 Son Güncelleme: 9.1.2022 16:36

Kayseri'de zorlu randevu! Kayserispor'un konuğu Altay

Kayseri’de zorlu randevu! Kayserispor’un konuğu Altay

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Altay karşı karşıya geliyor. Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Ligin geride kalan diliminde ev sahibi takım 25 puan toplarken, İzmir temsilcisi ise 18 puanda. Kayserispor-Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de ikinci yarının heyecanı devam ediyor. Ligin 20. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım kozlarını paylaşıyor. Kadir Has Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı ve zorlu mücadelede deneyimli hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Ligin geride kalan 19 haftalık bölümünde Kayserispor 24, Altay ise 18 puan topladı.

Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig'de daha önce 9 kez karşılaştı. Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 kez Altay kazanırken 4 maç da berabere bitti. Yukatel Kayserispor'un Altay'a karşı Süper Lig maçlarında galibiyeti bulunmuyor.

Kayserispor'da Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios ve Gustavo Kampanharo, Afrika Uluslar Kupası için Senegal'e giden Mame Thiam, lisans işlemleri tamamlanmayan Andre Bertolacci ile Mert Çetin, koronavirüs testi pozitif çıkan Olivier Kemen ve sarı kart cezalısı Uğur Demirok sahada yer alamıyor.

İLK 11'LER...

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Uzodimma, İbrahim, Emrah, Cardoso, Mustafa, Gavranovic.

Altay: Lis, Naderi, Thiam, Murat, Eren, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Torrejon, Paixao, Bamba.

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KAYSERİSPOR 1-0 ALTAY

33' Mustafa Pektemek

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Kayseri'de zorlu randevu! Kayserispor'un konuğu Altay
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