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Giriş Tarihi: 10.1.2022 00:51

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de son 5 maçından 1 galibiyet aldı

AA
Paris Saint-Germain, Ligue 1’de son 5 maçından 1 galibiyet aldı

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. PSG, Ligue 1'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Ligue 1'in 20. haftasının son karşılaşmasında Olimpik Lyon, lider PSG'yi ağırladı.

Ev sahibi takım Lucas Paqueta'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 önce geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede başkent ekibi Thilo Kehrer'in 76. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru eşitledi. Mücadelede başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

PSG'de yıldız futbolcu Lionel Messi, İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Draxler, Angel Di Maria ve Danilo Pereira Kovid-19'a yakalanması nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

47 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lyon ise 25 puanla 11. sırada yer alıyor.

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Paris Saint-Germain, Ligue 1'de son 5 maçından 1 galibiyet aldı
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