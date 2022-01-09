Yıllar geçiyor, Zlatan Ibrahimovic gollerine devam ediyor! Cristiano Ronaldo’yu yakaladı...

Aktif futbol hayatına devam eden golcüler arasında dünyanın en iyilerinden birisi olan Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında olmasına rağmen rekor kırmaya ve rekorlara ortak olmaya devam ediyor.
Son 2 sezondur İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen İsveçli golcü, bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan takımının en önemli silahlarından birisi.
Milan'ın başarısında en büyük payı olan isimlerden birisi olan Zlatan Ibrahimovic, Venezia karşısında attığı golle Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu.
RONALDO'YA ORTAK OLDU!
40 yaşındaki Zlatan, Premier Lig'de 30 Aralık'ta oynanan ve Manchester United'ın Burnley'i 3-1 yendiği maçta takımının son golünü atan Ronaldo'nun ardından, 2000'den sonra Avrupa'nın Beş Büyük Ligi'nde 80 farklı takıma gol atan ikinci futbolcu oldu.
Öte yandan Zlatan Ibrahimovic, 1999 yılından bu yana aralıksız her yıl gol atmaya devam etti.