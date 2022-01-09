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Giriş Tarihi: 9.1.2022 20:25 Son Güncelleme: 9.1.2022 20:26

Yıllar geçiyor, Zlatan Ibrahimovic gollerine devam ediyor! Cristiano Ronaldo'yu yakaladı...

Yıllar geçiyor, Zlatan Ibrahimovic gollerine devam ediyor! Cristiano Ronaldo’yu yakaladı...

Dünya futbolunun aktif en büyük golcülerinden birisi olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın Venezia'yı 3-0 mağlup ettiği maçta tarihe geçti. Zlatan Ibrahimovic, karşılaşmada attığ golle Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun gol rekoruna ortak oldu.

Aktif futbol hayatına devam eden golcüler arasında dünyanın en iyilerinden birisi olan Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında olmasına rağmen rekor kırmaya ve rekorlara ortak olmaya devam ediyor.

Son 2 sezondur İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen İsveçli golcü, bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan takımının en önemli silahlarından birisi.

Serie A'nın 21. haftasında ligin düşme hattında yer alan Venezia'yı 3-0 mağlup eden Milan, ligde 48 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Milan'ın başarısında en büyük payı olan isimlerden birisi olan Zlatan Ibrahimovic, Venezia karşısında attığı golle Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu.

RONALDO'YA ORTAK OLDU!

40 yaşındaki Zlatan, Premier Lig'de 30 Aralık'ta oynanan ve Manchester United'ın Burnley'i 3-1 yendiği maçta takımının son golünü atan Ronaldo'nun ardından, 2000'den sonra Avrupa'nın Beş Büyük Ligi'nde 80 farklı takıma gol atan ikinci futbolcu oldu.

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic, 1999 yılından bu yana aralıksız her yıl gol atmaya devam etti.

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Yıllar geçiyor, Zlatan Ibrahimovic gollerine devam ediyor! Cristiano Ronaldo'yu yakaladı...
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