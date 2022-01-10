Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika Uluslar Kupası'nda günün sonuçları
Giriş Tarihi: 11.1.2022 01:36

Afrika Uluslar Kupası'nda günün sonuçları

AA
Afrika Uluslar Kupası’nda günün sonuçları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda dört maç sona erdi.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın ikinci günü, B ve C gruplarında ikişer maçla devam etti.

Bafoussam kentindeki Kouekong Stadı'nda oynanan B Grubu maçlarının ilkinde, Senegal, Zimbabve'yi 90+7. dakikada Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin penaltı golüyle 1-0 yendi.

Grubun diğer maçında, Gine, 35. dakikada Issiaga Sylla'nın ağları sarsmasıyla Malavi'yi 1-0'la geçti.

Başkent Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan C Grubu maçlarında ise Fas, 83. dakikada Sofiane Boufal'ın fileleri havalandırmasıyla Gana'yı 1-0 mağlup etti.

Gabon ise Komorlar'ı 16. dakikada Aaron Boupendza'nın golüyle yine 1-0'lık skorla yendi.


EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
AK Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı
Heyecanlandıran açıklama geldi: Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı!
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti
Son dakika: 10 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İETT kazalarının sebebi: Erken kaza uyarı sistemi kaldırıldı
SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışma programımızda var...
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika Uluslar Kupası'nda günün sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA