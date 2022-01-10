Hem yetenekli hem centilmen

Süper Kupa'daki futboluyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, ilk kez ligde forma giydi. Emirhan (17 yaş222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana SüperLig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusuoldu. Aynı zamanda centilmenliği ile de dikkat çekti. Karşılaşmanın 39. dakikasında Emirhan ile Gökhan Gönül'ün mücadelesi sonrası hakem Beşiktaş lehine taç kararı verdi. Genç oyuncu, hakeme "Top benden çıktıhocam" diyerek kararın değişmesini sağladı. Hakem Alper Ulusoy ve Gökhan'ın tebrik ettiği oyuncuyu Rize tribünleri de alkışladı.
'İYİ OYNAMAK YETMİYOR'
Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor karşısında hem kendisinin hem de takımın elinden geleni yaptığını belirtirken, "Maalesef çok boş iki gol yedik. Bizim hatamız, çok üzgünüz" dedi. Emirhan, performansı ve attığı golün hatırlatılması üzerine de "İyi oynamak yetmiyor, önemli olan kazanmak" ifadelerini kullandı.