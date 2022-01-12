Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atalanta ve Merih Demiral, Ahmet Çalık'ı andı!
Giriş Tarihi: 12.1.2022 22:39 Son Güncelleme: 12.1.2022 22:56

Atalanta ve Merih Demiral, Ahmet Çalık'ı andı!

Atalanta ve Merih Demiral, Ahmet Çalık’ı andı!

İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta'nın Venezia'yı 2-0 yendiği maçın ardından Atalanta'lı futbolcular ve milli futbolcu Merih Demiral, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın futbolcuları, İtalya Kupası'ndaki maçlarının ardından dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da ilk 11 başlayıp 90 dakika forma giydiği maçta Atalanta, İtalya Kupası son 16 turunda Venezia'yı 2-0'lık skorla yenerek, çeyrek finale yükselirken, mavi-siyahlı takım Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Demiral, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla, maçtan sonra soyunma odasında Atalantalı oyuncular olarak üzerinde "Ahmet Çalık huzur içinde yat (RIP)" yazılı beyaz bir tişört açarak, Çalık'ı andıklarını gösterdi.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.

Gençlerbirliği, Galatasaray formaları da giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Çalık, son olarak kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdürüyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'i Pep Guardiola anlattı! "Kopyala yapıştır..."
SON DAKİKA: TURKOVAC Faz-3 sonuçları canlı yayında açıklandı: Etkinliği en az...
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
SON DAKİKA | Döviz kurları ve altın için peş peşe yeni adımlar! Merkez Bankası ve Bakanlık duyurdu
SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldi
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
HDP'li Semra Güzel'in sevgilisinin şehit ettiği Mücahid'in babası konuştu: Benim vekilim olamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Atalanta ve Merih Demiral, Ahmet Çalık'ı andı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA