Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlk icraatı çift idman
Giriş Tarihi: 12.1.2022

İlk icraatı çift idman

MEHMET ÖZCAN
İlk icraatı çift idman

Günde tek antrenman yapan Galatasaray, Torrent’in talimatıyla artık çift idman gerçekleştirecek

Galatasaray'ın dün gece İstanbul'a gelen çiçeği burnunda teknik direktörü Domenec Torrent, yeni görevine ise hemen bugün başlayacak. Normalde gün içerisinde tek antrenman yapan sarı-kırmızılılar, Torrent'in talimatıyla artık çift idman gerçekleştirecek. Saat 11.00'de takımla tanışacak olan İspanyol hoca, ardından ilk antrenmanına çıkacak. Ayrıca Galatasaray, Terim'in ekibinden bağımsız olarak yönetimin belirlediği farklı bir şoför buldu. 59 yaşındaki çalıştırıcıyı, Aslantepe'den Florya'ya bu yeni şoför götürecek. Teknik heyeti için 2 yardımcısını kendisi getiren Torrent'in ekibine bir de Türk antrenör katılacağını Başkan Burak Elmas açıklamıştı. Bir dönem Galatasaray'da görev yapan ve şu anda İtalyan kulübü Spezia'nın U19 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş'in, bu iş için ilk aday olduğu öğrenildi. Öte yandan Torrent ile bugün ve yarın yönetici Işıtan Gün'ün ilgileneceği, Florya'da ise Nihat Kırmızı ve Özen Kuzu'nun kurumsal düzeni sağlamaya çalışacağı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
Bolu’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk icraatı çift idman
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA