İsmail Kartal futbolcularla buluştu! "Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil ise, "Sizin de dediğiniz gibi her birimiz sevgi ve saygıyla hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız." şeklinde konuşurken, Luiz Gustavo da "Hiç şüphe yok ki bu durumdan çıkmak ve sizin ne istediğinizi anlamak için elimizden geleni yapacağız ve takım olarak hepimiz en iyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL İLK ANTRENMANINA ÇIKTI!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getirildiği açıklanan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

İdman salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Altay Bayındır, bireysel çalışmalarını sürdürdü.