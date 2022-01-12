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Giriş Tarihi: 13.1.2022 00:16 Son Güncelleme: 13.1.2022 00:16

Max Gradel'den Fildişi Sahili'ne hayat öpücüğü! Galibiyeti getirdi...

AA
Max Gradel’den Fildişi Sahili’ne hayat öpücüğü! Galibiyeti getirdi...

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi'ni Sivassporlu Max Gradel'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın dördüncü günü, E ve F gruplarında üç maçla devam etti. Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan E Grubu mücadelesinde ise Fildişi Sahili, 5. dakikada Max-Alain Gradel'in ağları sarsmasıyla Ekvator Ginesi'ni 1-0 yendi.

F Grubu maçları, Limbe kentiyle aynı adı taşıyan statta oynandı. Olaylı geçen ve hakemin maçın normal süresi tamamlanmadan iki kez bitiş düdüğünü çaldığı ilk maçta, Mali, Tunus'u 1-0'la geçti.

Grubun diğer karşılaşmasında ise turnuvada ilk kez mücadele eden Gambiya, 10. dakikada Ablie Jallow'un golüyle Moritanya'yı 1-0 mağlup etti.

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Max Gradel'den Fildişi Sahili'ne hayat öpücüğü! Galibiyeti getirdi...
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