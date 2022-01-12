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Giriş Tarihi: 12.1.2022 16:10 Son Güncelleme: 12.1.2022 16:30

Necati Ateş Galatasaray'a veda etti

İHA
Necati Ateş Galatasaray’a veda etti

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, sarı-kırmızılılara yaptığı veda paylaşımında, "Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı, içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim ile yollarından ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Necati Ateş de sarı-kırmızılılara veda etti.

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı.

Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu.

Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Necati Ateş Galatasaray'a veda etti
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