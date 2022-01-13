Gençlerbirliği camiasında Ahmet Çalık’ı kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor

Haberi aldıktan hemen sonra Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne geldiğini dile getiren Übeyd, "Röportaj yaptığımız için söylemiyorum ben, Ahmet ağabeyi çok seviyordum. Bana çok desteği oldu, elinde büyüdüm, onun, İrfan Can Kahveci ağabeyin, Ahmet Oğuz ağabeyin... Aramızda yaş farkı olmasına rağmen bir yere giderken beni odamdan alıp, yalnız kalmayayım diye yanında götürürdü. Allah razı olsun. Ahmet ağabeyin karakteri için zaten konuşulacak kelime yok. Futbolculuğunu da zaten herkes biliyor. Allah mekanını cennet eylesin, tüm futbol camiasının başı sağ olsun, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.