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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Taraftar Koç’a tepkili

Taraftar Koç’a tepkili
LÖW'Ü beklerken İsmail Kartal'ın açıklanması, Fenerbahçe taraftarlarını sosyal medyada coşturdu. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'a destek olunması gerektiğini savunurken, eleştiri okları Başkan Ali Koç'a çevrildi. İşte bazı yorumlar:
"HIKÂYEYI biliyoruz. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile devam edilir, takım iyi gidince yeni sezona da onunla girilip kasımda kovulur."
"MADEM İsmail Hoca telefonun ucunda bekliyordu, bu takım neden iki aydır hocasız."
"İSMAIL hoca fedakârlık yapmış sağ olsun ama bu yönetim için değer miydi bilinmez."
"ALI Koç döneminde çift dikiş; 2. Ersun Yanal dönemi, 2. Pereira dönemi, 2. İsmail Kartal dönemi. Sıra Löw'de."

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Taraftar Koç’a tepkili
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