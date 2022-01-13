Trabzonspor’da bir transfer daha! Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşıldı...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 49 puana ulaşan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaştı.