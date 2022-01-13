Trabzonspor’da bir transfer daha! Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşıldı...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 49 puana ulaşan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaştı.
Transfer dönemi başlamadan önce Kouassi, Edin Visca ve Puchacz ile anlaşma imzalayan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan'ın transferini yakında resmiyete kavuşturacak.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray kapısından dönen Yusuf Erdoğan, yarın Trabzon'a gelecek.
29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Kasımpaşa'da 20 resmi maçta görev aldı ve toplamda 5 gol katkısı sağladı.