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Giriş Tarihi: 13.1.2022 23:45 Son Güncelleme: 13.1.2022 23:48

Trabzonspor'da bir transfer daha! Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşıldı...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da bir transfer daha! Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşıldı...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, transfer çalışmalarını da rakiplerinden önde yürütüyüro. Bordo-mavililer, Edin Visca, Puchacz ve Kouassi transferlerini bitirmişti. Transfere hız kesmeden devam eden Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile de prensipte anlaştı.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 49 puana ulaşan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaştı.

Transfer dönemi başlamadan önce Kouassi, Edin Visca ve Puchacz ile anlaşma imzalayan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan'ın transferini yakında resmiyete kavuşturacak.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray kapısından dönen Yusuf Erdoğan, yarın Trabzon'a gelecek.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Kasımpaşa'da 20 resmi maçta görev aldı ve toplamda 5 gol katkısı sağladı.

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Trabzonspor'da bir transfer daha! Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşıldı...
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