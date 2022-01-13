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Giriş Tarihi: 13.1.2022 14:26

Trabzonspor'da Siopis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

AA
Trabzonspor’da Siopis’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da daha önce semptom gösterdiği için teste tabi tutulan ve negatif çıkmasına rağmen takımdan ayrılan Siopis'in ikinci Covid 19 test sonucu pozitif çıktı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması, 5'e 2 ve bölgesel antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Siopis katılmadı. İlk testi negatif çıkan Siopis'in ikinci testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

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Trabzonspor'da Siopis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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