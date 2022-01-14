Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa, Mamadou Fall’ı kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 15:04 Son Güncelleme: 14.1.2022 15:04

Kasımpaşa, Mamadou Fall’ı kadrosuna kattı

İHA
Kasımpaşa, Mamadou Fall’ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa son olarak Belçika ekiplerinden Charleroi’de forma giyen Senegalli futbolcu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, devre arası transfer dönemi takviyelerine başladı. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Belçika takımlarından Charleroi'de forma giyen Mamadou Fall'ı 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

Kasımpaşa'dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

6 sezondur Charleroi forması giyen Fall, 140 resmi müsabakada, 24 kez rakip fileleri havalandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Son dakika | Fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel ve PKK'lı Volkan Bora hakkında flaş gelişme: O hemşire de...
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"
Oyuncu Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı açıkladı!
Hande Yener'in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika haberi: İstanbul'da mezarlıkta skandal görüntü! PKK renkleriyle süslediler
Beyazıt Öztürk'e kötü haber! Ünlü şovmenin talebine mahkemeden red!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa, Mamadou Fall’ı kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA