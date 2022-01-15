Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim sonrası yapılanma devam ediyor! Yeni sportif direktörün ismi ortaya çıktı...

İstanbul'a gelen Branco ile Elmas'ın toplantısından net bir sonuç çıkmadı. Geçmişte Hajduk Split ve PAOK'ta sportif direktör olarak çalışan 46 yaşındaki Portekizli futbol adamı, son olarak ülkesinde Famalicao'da görev yaptı. Mario Branco dışında da adayları sarı-kırmızılı kulüp incelemeye başladı.