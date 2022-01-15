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Giriş Tarihi: 15.1.2022 18:03 Son Güncelleme: 15.1.2022 18:19

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası yapılanma devam ediyor! Yeni sportif direktörün ismi ortaya çıktı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim sonrası yapılanma devam ediyor! Yeni sportif direktörün ismi ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray'da yapılanma devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni sportif direktörünün de ismi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fatih Terim ve ekibini görevden alan Galatasaray'ın yeni teknik heyeti İspanyol oldu. Domenec Torrent ve yardımcıları hemen işbaşı yaparken, sarı-kırmızılı kulübün bir sonraki hamlesi sportif direktörlüğe olacak.

Başkan Burak Elmas'ın hafta içinde bu pozisyon için Mario Branco ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul'a gelen Branco ile Elmas'ın toplantısından net bir sonuç çıkmadı. Geçmişte Hajduk Split ve PAOK'ta sportif direktör olarak çalışan 46 yaşındaki Portekizli futbol adamı, son olarak ülkesinde Famalicao'da görev yaptı. Mario Branco dışında da adayları sarı-kırmızılı kulüp incelemeye başladı.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası yapılanma devam ediyor! Yeni sportif direktörün ismi ortaya çıktı...
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