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Giriş Tarihi: 15.1.2022 23:08 Son Güncelleme: 15.1.2022 23:10

Steven Gerrard, son anlarda Manchester United'dan 1 puan kaptı!

AA
Steven Gerrard, son anlarda Manchester United’dan 1 puan kaptı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Cristiano Ronaldo'dan yoksun çıktığı maçta, 2-0 öne geçmesine rağmen Steven Gerrard'ın takımı Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Manchester United, 6 ve 67. dakikalarda Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 öne geçti. Aston Villa, 77. dakikada Jacob Ramsey ve 82. dakikada Philippe Coutinho'nun attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Son 4 maçta üçüncü kez puan kaybeden Manchester United 32, üç haftadır kazanamayan Aston Villa ise 23 puana yükseldi.

Günün diğer karşılaşmalarında Wolverhampton, Southampton'ı 3-1, Norwich City de Everton'ı 2-1'lik skorla geçti. Newcastle United-Watford mücadelesi ise 1-1 beraberlikle sona erdi.

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Steven Gerrard, son anlarda Manchester United'dan 1 puan kaptı!
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