Steven Gerrard, son anlarda Manchester United’dan 1 puan kaptı!

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Manchester United, 6 ve 67. dakikalarda Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 öne geçti. Aston Villa, 77. dakikada Jacob Ramsey ve 82. dakikada Philippe Coutinho'nun attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.