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Giriş Tarihi: 16.1.2022 19:57 Son Güncelleme: 16.1.2022 19:58

Liverpool, Brentford engelini 3 golle geçti!

AA
Liverpool, Brentford engelini 3 golle geçti!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brentford'u 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Kırmızılar'a 3 puanı getiren golleri Fabinho, Oxlade-Chamberlain ve Minamino attı.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool evinde oynadığı maçta, Fabinho'nun 44. dakikada, Oxlade-Chamberlain'in 69. dakikada ve Minamino'nun 77. dakikada bulduğu goller ile galip gelmesini bildi.

Premier Lig'de bu hafta aldığı galibiyetle üst üste 12. galibiyetini alan Manchester City, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla 3. sıraya düştü ve Liverpool, 45 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Aynı saatlerde oynanan diğer maçta West Ham United, Leeds United'a evinde 3-2 kaybetti.

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Liverpool, Brentford engelini 3 golle geçti!
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