Kasımpaşa doludizgin

İstanbul ekibi, Ouanes’in golüyle öne geçerken, Pelupessy’nin atılmasıyla Giresunspor 10 kişi kaldı. Hadergjonaj penaltıdan ağları sarsıp sonucu belirledi
Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek sükse yapan GZT Giresunspor, sahasındaKasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Kar yağışının etkili olduğu maçta soğuk hava oyuncuları zorlarken, Kasımpaşa 12. dakikada Ben Ouanes'in takipçiliğini konuşturduğu pozisyondaöne geçti: 0-1. 29'da Giresunlu Pelupessy kayarak topa müdahale ederken tabanı, Kasımpaşa'dan Doğucan'ın yüzüne gelince kırmızı kartla atıldı. Karadeniz ekibinde Balde'nin ceza sahasında elle dokunduğu pozisyonu VAR'dan izleyen hakemYaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterirken,65'te Hadergjonaj skoru ilan etti: 0-2.