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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Kasımpaşa doludizgin

Kasımpaşa doludizgin

İstanbul ekibi, Ouanes’in golüyle öne geçerken, Pelupessy’nin atılmasıyla Giresunspor 10 kişi kaldı. Hadergjonaj penaltıdan ağları sarsıp sonucu belirledi

Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek sükse yapan GZT Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Kar yağışının etkili olduğu maçta soğuk hava oyuncuları zorlarken, Kasımpaşa 12. dakikada Ben Ouanes'in takipçiliğini konuşturduğu pozisyonda öne geçti: 0-1. 29'da Giresunlu Pelupessy kayarak topa müdahale ederken tabanı, Kasımpaşa'dan Doğucan'ın yüzüne gelince kırmızı kartla atıldı. Karadeniz ekibinde Balde'nin ceza sahasında elle dokunduğu pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterirken, 65'te Hadergjonaj skoru ilan etti: 0-2.

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Kasımpaşa doludizgin
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