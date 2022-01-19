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Giriş Tarihi: 19.1.2022 17:09

1461 Trabzon FK'nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!

AA
1461 Trabzon FK’nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde gerçekleştirilen törende, teknik direktör Yusuf Şimşek ile kulüp başkanı Celil Hekimoğlu arasında sözleşme imzalandı.

Hekimoğlu, Yusuf Şimşek'in kulübe hayırlı olmasını dileyerek, "Kendisine güvendiğimiz için bu göreve layık gördük. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah sezon sonunda bizi şampiyonluğa taşıyacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şimşek ise Hekimoğlu ve yöneticilere teşekkür ederek, "1461 Trabzon FK'ye şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. Bu takımı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada teknik direktör Yusuf Şimşek'in ekibinde Şaban Özdeş, Yaşar Işık ve Engin Çatır'ın yardımcı antrenör, Mustafa Okal'ın kaleci antrenörü, Ahmet Çeltikçi'nin de atletik performans antrenörü olarak görev yapacağı belirtildi.

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1461 Trabzon FK'nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!
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