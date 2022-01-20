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Giriş Tarihi: 20.1.2022 16:58 Son Güncelleme: 20.1.2022 17:01

Kar yağışı nedeniyle ertelenmişti! Rizespor-Antalyaspor maçı yeniden başladı

Kar yağışı nedeniyle ertelenmişti! Rizespor-Antalyaspor maçı yeniden başladı

Süper Lig'de dün saat 17.00'de başlayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Çaykur Rizespor-Antalyaspor müsabakası yeniden başladı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 22. haftasında dün (19 Ocak) Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk etmişti. Kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23. dakikada tatil bugüne ertelemişti.

Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u ağırladığı müsabaka kaldığı yerden yeniden başladı. Ligin geride kalan diliminde ev sahibi ekip 18, Akdeniz temsilcisi ise 23 puan topladı.

Ligin alt sıralarında yer alan iki ekibin mücadelesinde iki takım da mutlak 3 puanı hedefliyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşmadan galip ayrılan taraf kritik bir galibiyete imza atacak.

İLK 11'LER...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz, Pohjanpalo.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veyseli, Kudriashov, Güray, Poli, Doğukan, Ghacha, Fredy, Haji Wright.

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 ANTALYASPOR

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Kar yağışı nedeniyle ertelenmişti! Rizespor-Antalyaspor maçı yeniden başladı
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