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Giriş Tarihi: 21.1.2022 22:10 Son Güncelleme: 21.1.2022 22:10

Samsunspor Kocaelispor'u 3 golle geçti!

AA
Samsunspor Kocaelispor’u 3 golle geçti!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Tomane, Mandjeck kendi kalesine ve Hasan Kılıç kaydetti. Konuk ekipte Diogo Aleksis kırmızı kart gördü.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Samsunspor, Kocaelipsor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37'de Tomane, 42'de Mandjeck kendi kalesine ve 74'de Hasan Kılıç kaydetti. Kocaelipsor'da Diogo Aleksis 38'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Samasunspor 33 puana yükseldi. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı.

YILPORT SAMSUNSPOR: 3 - KOCAELİSPOR: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Ogün Kamacı

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Dk. 61 Tolcay Ciğerci), Tomane (Dk. 77 Ali Kılıç), Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 85 Berk Taşkın) , Fofana (Dk. 77 Melih Okutan), Osman Çelik

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Dk. 46 Berkay Tolga Dabanlı), Musa Nizam (Dk. 72 Alpay Çelebi), İlyas Kubilay Yavuz (Dk.61 Yiğitali Bayrak), Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop, Pereira (Dk. 46 Samed Ali Kaya), Mehmet Yılmaz, Rasheed (Dk. 72 Denizalp Özdemir)

Goller: Dk. 37 Tomane, Dk. 42 Mandjeck (Kendi kalesine), Dk. 74 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor),

Kırmızı kart: Dk. 38 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 86 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor)

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Samsunspor Kocaelispor'u 3 golle geçti!
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