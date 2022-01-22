Galatasaray’da ayrılık resmen açıklandı! Gustavo Assunçao’nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.