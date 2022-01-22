Hakan Çalhanoğlu Avrupa’ya damga vurdu! Zirvede yer alıyor

MILINKOVIC-SAVIC, OFANSİF 1'E 1'DE İLK SIRADA

"Kazanılan Ofansif 1-1" parametresinde, Comparisonator verilerine göre 90 dakika başına yakaladığı 7.19 ortalama ile merkez orta sahalar arasında Avrupa'nın 5 büyük liginin lideri konumunda Lazio'nun başarılı orta sahası Sergej Milinkovic-Savic var.

Bu parametrede dikkat çeken diğer isimler ise 7.10 ortalama ile Bundesliga lideri olan Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, 6.51 ortalama ile LaLiga lideri olan Real Sociedad'lı Mikel Merino. Bu alanda Fransa Ligue 1'in zirvesinde 5.82 ortalama ile Strasbourg forması giyen Ibou Sissoko yer alırken, Premier Lig'de ise ilk sıranın sahibi 5.74 ortalama ile Chelsea'nin Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic oldu.