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Giriş Tarihi: 23.1.2022 23:07 Son Güncelleme: 23.1.2022 23:07

Liverpool deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı!

AA
Liverpool deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Kırmızılar, Van Dijk'ın 8, Oxlade-Chamberlain'in 32 ve Fabinho'nun 89. dakikadaki (penaltıdan) golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, puan tablosunun 2. basamağındaki Liverpool, ligin orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk oldu. Liverpool, Van Dijk'ın 8, Oxlade-Chamberlain'in 32 ve Fabinho'nun 89. dakikadaki (penaltıdan) golleriyle karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekibin golünü ise 55. dakikada Edouard kaydetti. Puanını 48'e çıkaran Liverpool, lider Manchester City ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda Arsenal ile Burnley 0-0, Leicester City ile Brighton da 1-1 berabere kaldı. Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı.

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Liverpool deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı!
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