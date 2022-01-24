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Giriş Tarihi: 24.1.2022 22:46

Watford'da Claudio Ranieri dönemi sona erdi

Watford’da Claudio Ranieri dönemi sona erdi

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevine son verildi.

Watford'ın başına 4 Ekim'de geçen İtalyan teknik adam, takımın 13 lig ve bir İngiltere Federasyon Kupası maçında yalnızca 2 galibiyet elde etmesi sonrası görevden alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Ranieri'ye emeği için teşekkür edildi.

Kariyerinde Chelsea, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Monaco gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran Ranieri, Leicester City'yi 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.

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Watford'da Claudio Ranieri dönemi sona erdi
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