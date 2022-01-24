Watford’da Claudio Ranieri dönemi sona erdi

Watford'ın başına 4 Ekim'de geçen İtalyan teknik adam, takımın 13 lig ve bir İngiltere Federasyon Kupası maçında yalnızca 2 galibiyet elde etmesi sonrası görevden alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Ranieri'ye emeği için teşekkür edildi.

Kariyerinde Chelsea, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Monaco gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran Ranieri, Leicester City'yi 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.