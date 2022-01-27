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Giriş Tarihi: 27.1.2022 19:16 Son Güncelleme: 27.1.2022 19:21

Barcelona, transferde kesenin ağzını açtı! Adama Traore için 30 milyon Euro...

Barcelona, transferde kesenin ağzını açtı! Adama Traore için 30 milyon Euro...

İspanya La Liga'da mücadele eden dünya devi Barcelona, ara transfer döneminde ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Adama Traore, Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olmak üzere.

Son yıllarda kötü günler geçiren Barcelona, İspanya La Liga'da rakiplerine oranla zayıflayan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Dünya devi, devre arası transfer döneminde ses getirecek bir transferi bitirmeye çok yakın.

Sky Italia'nın haberine göre, Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Adama Traore, Barcelona'ya transfer olmak üzere.

Satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak için girişimlerini hızlandıran İspanyol ekibi, bu transfer için 30 milyon avro ödeyecek.

Haberde, Barcelona ve Wolverhampton'ın anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Bu sezon, Wolves ile 23 resmi maça çıkan Adama Traore, 1 gol kaydetti.

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Barcelona, transferde kesenin ağzını açtı! Adama Traore için 30 milyon Euro...
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