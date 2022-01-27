Everton’da Vitor Pereira krizi! Taraftar istemiyor ama...

İngiliz basınına konuşan Pereira ise Everton taraftarının tutkusundan övgüyle bahsederek, "Birkaç yıl önce izlediğim Everton maçlarının bazılarını taraftarın kazandırdığını hatırlıyorum. Şu anda bir teknik direktörün yapması gereken, bu tutkuyu taraftara yeniden kazandırmak. Yapılanları kişisel bir saldırı olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm kariyeri boyunca baskı altında çalıştığını dile getiren Pereira, başka adaylarla da görüşen Everton'ın karar sürecinde olduğunu kaydetti.