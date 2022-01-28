Kanada liderliğini sürdürdü! 39’luk Atiba 90 dakika oynadı

Final turundaki diğer maçlarda ise Meksika, deplasmanda Jamaika'yı 2-1 yenerken Kosta Rika ise evinde Panama'yı 1-0 mağlup etti. Grupta, 19 puanlı lider Kanada'nın ardından ABD 18, Meksika 17 ve Panama 14 puanla ilk 4 içinde yer alıyor.