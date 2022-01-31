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Giriş Tarihi: 31.1.2022 06:55

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Kanada tarihine geçti!

Beşiktaş’ın yıldızı Cyle Larin, Kanada tarihine geçti!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada sahasında ezeli rakibi ABD'yi 2-0 mağlup etti. Kanada'nın ilk golünü sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu bu maçta attığı golle birlikte Kanada tarihine geçti. Ev sahibinin diğer golünü ise Hataysporlu Sam Adekugbe kaydetti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna dolu dizgin devam eden Kanada'nın son kurbanı güçlü rakibi ABD oldu.

Katar biletini almak isteyen Kanada gol umudu Cyle Larin ve Sam Adekugbe'yle zorlu maçta güldü.

Beşiktaş 'ta forma giyen 26 yaşındaki forvet henüz maçın 7. dakikasında Lille'li Jonathan David'in asistinde ağları havalandırdı.

90+5'te de yine tanıdık bir isim olan Hataysporlu Sam Adekugbe fileleri sarstı ve Kanada sahadan 2-0 galip ayrıldı.

CYLE LARIN TARİHE GEÇTİ
Larin attığı golle Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

Larin milli formayla çıktığı 46. maçında 23. kez ağları sarstı ve 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario'yu (22) geçerek ülkesinin en golcü oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Atiba Hutchinson ise Kanada formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi. 38 yaşındaki deneyimli futbolcu 2003'ten bu yana Kanada ile 91 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

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Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Kanada tarihine geçti!
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