Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: Hedefimiz ilk 10 içinde olmak
Giriş Tarihi: 31.1.2022 13:29

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: Hedefimiz ilk 10 içinde olmak

İHA
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: Hedefimiz ilk 10 içinde olmak

Yukatel Kayserispor kaptanlarından İlhan Parlak, ligde ilk 10 takım arasında olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kayserispor'un tecrübeli futbolcularından İlhan Parlak, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ligin ikinci yarısındaki çıkışlarını Hatayspor maçında alacakları galibiyet ile devam ettirmek istediklerini ifade eden İlhan Parlak, "Sahamızda uzun süredir yenilmeyen bir takım olarak Hatayspor maçını da kayıpsız geçmek istiyoruz. Bu sezon hedefimiz ilk 10 takım arasında yer almak. Bunun için çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği ile sezonu ilk 10 takım arasında bitireceğimize inanıyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler! CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler
Son dakika: Kabine Toplantısında kritik konular masada! Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Son dakika | CHP'de 'rüşvet' sonrası tehdit timi skandalı!
Lale Manço Ahıskalı 23. ölüm yıl dönümünde Barış Manço'yu anlattı: Barış halk adamıydı ne koruması oldu ne şoförü!
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor?
Ay kardeş
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: Hedefimiz ilk 10 içinde olmak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA