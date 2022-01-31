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Giriş Tarihi: 31.1.2022 15:27 Son Güncelleme: 31.1.2022 16:04

Son dakika: Yılın transferi! Real Madrid dünya yıldızı Mbappe ile anlaştı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Yılın transferi! Real Madrid dünya yıldızı Mbappe ile anlaştı...

Son dakika haberleri... Yılın beklenen transferinde mutlu son... Real Madrid, dünya yıldızı Kylian Mbappe ile anlaşmaya vardı. Fransız oyuncunun Real Madrid'e gitmesi bekleniyordu ve son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa basını Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte yılın bomba transferinin detayları...

Ara transfer döneminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yılın en flaş transferinde de gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'e gitmesi beklenen Kylian Mbappe mutlu sona ulaştı.

FRANSIZ YILDIZIN YENİ ADRESİ REAL MADRİD OLDU

Real Madrid'e gitmek istediğini yönetime ileten Kylian Mbappe, dünya devi Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Fransız yıldızın yeni adresi Real Madrid oldu.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİ OLMUŞTU

Monaco'dan PSG'ye 163 milyon pound'lık bir imzayla gelen Mbappe, dünya futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olmuştu. Fransız yıldız dünya futbolunun en yetenekli oyuncusu olarak görülüyor.

MBAPPE, GEÇTİĞİMİZ SEZON YÖNETİME GİTMEK İSTEDİĞİNİ İLETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Real Madrid ve Mbappe arasında yapılan görüşmelerin ardından PSG, bunun aykırı olduğunu ifade etmiş ve Mbappe'yi göndermeme kararı almıştı.

Fakat Mbappe, PSG yönetimine Real Madrid'e gitmek istediğini dile getirmiş ve takımdan ayrılmak istemişti.

BİLD GAZETESİ ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi ikna etti ve sezon sonu için anlaşmaya vardı. Bild'in bir haberine göre, Real Madrid, dünya devi Mbappe ile sözleşme imzaladı.

Mbappe'nin, yıllık kazanacağı ücret de dudak uçuklattı. Fransız oyuncunun yıllık 50 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Böylece Real Madrid önümüzdeki sezon Benzema-Mbappe-Vinicius JR. üçlüsünüden oluşan bir forvet hattına sahip olacak.

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