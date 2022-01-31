Son dakika: Yılın transferi! Real Madrid dünya yıldızı Mbappe ile anlaştı...

BİLD GAZETESİ ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi ikna etti ve sezon sonu için anlaşmaya vardı. Bild'in bir haberine göre, Real Madrid, dünya devi Mbappe ile sözleşme imzaladı.