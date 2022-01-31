Son dakika: Yılın transferi! Real Madrid dünya yıldızı Mbappe ile anlaştı...

Ara transfer döneminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yılın en flaş transferinde de gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'e gitmesi beklenen Kylian Mbappe mutlu sona ulaştı.
FRANSIZ YILDIZIN YENİ ADRESİ REAL MADRİD OLDU
Real Madrid'e gitmek istediğini yönetime ileten Kylian Mbappe, dünya devi Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Fransız yıldızın yeni adresi Real Madrid oldu.
MBAPPE, GEÇTİĞİMİZ SEZON YÖNETİME GİTMEK İSTEDİĞİNİ İLETMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Real Madrid ve Mbappe arasında yapılan görüşmelerin ardından PSG, bunun aykırı olduğunu ifade etmiş ve Mbappe'yi göndermeme kararı almıştı.
Fakat Mbappe, PSG yönetimine Real Madrid'e gitmek istediğini dile getirmiş ve takımdan ayrılmak istemişti.
BİLD GAZETESİ ANLAŞMAYI AÇIKLADI
Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi ikna etti ve sezon sonu için anlaşmaya vardı. Bild'in bir haberine göre, Real Madrid, dünya devi Mbappe ile sözleşme imzaladı.
Mbappe'nin, yıllık kazanacağı ücret de dudak uçuklattı. Fransız oyuncunun yıllık 50 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
Böylece Real Madrid önümüzdeki sezon Benzema-Mbappe-Vinicius JR. üçlüsünüden oluşan bir forvet hattına sahip olacak.