Fenerbahçe’den sürpriz hamle! PSG’nin eski sportif direktörü...

Fenerbahçe'den devre arasın transfer döneminde sürpriz bir atak geldi. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını yürütmek için sportif direktör arayışlarına başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG'nin eski sportif direktörüyle temaslara başladı.