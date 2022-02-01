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Giriş Tarihi: 1.2.2022 22:45 Son Güncelleme: 1.2.2022 22:51

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! PSG'nin eski sportif direktörü...

Fenerbahçe’den sürpriz hamle! PSG’nin eski sportif direktörü...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, sportif direktörlük görevi için PSG'nin eski sportif direktörüyle temaslara başladı.

Fenerbahçe'den devre arasın transfer döneminde sürpriz bir atak geldi. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını yürütmek için sportif direktör arayışlarına başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG'nin eski sportif direktörüyle temaslara başladı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG'nin eski Sportif Direktörü Antero Henrique ile temaslara başladı.

Portekizli futbol adamı Antero Henrique, 2005 - 2016 yılları arasında ilk olarak ülkesinin takımlarından Porto'da sportif direktörlük yaptı.

2017'de PSG'ye geçen Henrique, 2019'da görevinden ayrıldı. 53 yaşındaki futbol adamı, PSG'nin Mbappe ve Neymar transferleri başta olma üzere birçok yıldız transferinde başrol oynadı.

Fenerbahçe'de daha önce Aziz Yıldırım döneminde Giuliano Terraneo ve Ali Koç yönetiminde ise Damien Comolli sportif direktörlük görevini yapmışlardı.

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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! PSG'nin eski sportif direktörü...
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