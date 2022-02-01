Fenerbahçe’den sürpriz hamle! PSG’nin eski sportif direktörü...

Fenerbahçe'den devre arasın transfer döneminde sürpriz bir atak geldi. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını yürütmek için sportif direktör arayışlarına başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG'nin eski sportif direktörüyle temaslara başladı.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG'nin eski Sportif Direktörü Antero Henrique ile temaslara başladı.
Portekizli futbol adamı Antero Henrique, 2005 - 2016 yılları arasında ilk olarak ülkesinin takımlarından Porto'da sportif direktörlük yaptı.
Fenerbahçe'de daha önce Aziz Yıldırım döneminde Giuliano Terraneo ve Ali Koç yönetiminde ise Damien Comolli sportif direktörlük görevini yapmışlardı.