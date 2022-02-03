Galatasaray yeni transfer Erick Pulgar’ı resmen açıkladı!

Galatasaray, Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis'in ardından Erick Pulgar transferini de resmiyete kavuşturdu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan yapılan paylaşımla Pulgar'ın transferini resmen açıkladı.

Galatasaray, Erick Pulgar'ı bu video ile duyurdu:

Transferinin açıklanmasıyla birlikte GS TV'ye açıklamalarda bulunan Şilili orta saha oyuncusu, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Öncelikli hedefim takıma hemen adapte olup, sistemin parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.