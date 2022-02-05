Afrika’nın en büyüğü belli oluyor! Senegal’in rakibi Mısır

Turnuvanın en başarılı takımı Mısır, 8. şampiyonluk için sahaya çıkacak. 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve 2010'da şampiyon olan Mısır, 1962 ve 2017'de finalde yenilmişti.

Kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlayan Senegal ise final oynadığı 2002 ve 2019'da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Liverpool'un golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Sadio Mane, turnuvada ülkelerinin en skorer isimleri olarak dikkati çekiyor. Mane, Senegal formasıyla 3, Salah ise Mısır adına 2 gol kaydetti.