Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika'nın en büyüğü belli oluyor! Senegal'in rakibi Mısır
Giriş Tarihi: 5.2.2022 12:25 Son Güncelleme: 5.2.2022 13:00

Afrika'nın en büyüğü belli oluyor! Senegal'in rakibi Mısır

AA
Afrika’nın en büyüğü belli oluyor! Senegal’in rakibi Mısır

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda en büyük belli oluyor. 6 Şubat Pazar akşamı saat 22.00'de başlayacak finalde Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek.

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek. Kamerun'da düzenlenen turnuvanın finali, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Turnuvanın en başarılı takımı Mısır, 8. şampiyonluk için sahaya çıkacak. 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve 2010'da şampiyon olan Mısır, 1962 ve 2017'de finalde yenilmişti.

Kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlayan Senegal ise final oynadığı 2002 ve 2019'da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Liverpool'un golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Sadio Mane, turnuvada ülkelerinin en skorer isimleri olarak dikkati çekiyor. Mane, Senegal formasıyla 3, Salah ise Mısır adına 2 gol kaydetti.

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou ve Yukatel Kayserispor'dan Mame Thiam, şans verilmesi halinde finalde sahaya çıkacak.

B Grubu'nda Zimbabve'yi 1-0 yenen Senegal, Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalarak 5 puan toplamış ve birinci sırada son 16 turuna kalmıştı. Senegal, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup etmişti.

Mısır ise Nijerya'ya 1-0 yenilerek başladığı D Grubu maçlarında Gine-Bissau ve Sudan'ı 1-0'lık skorlarla geçmişti. Grubu 6 puanla ikinci sırada bitirerek tur atlayan Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten son 16 maçında Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlamıştı. Çeyrek finalde Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır, golsüz biten yarı final mücadelesinde ev sahibi Kamerun'u 3-1 sona eren penaltı atışlarıyla elemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Başkan Erdoğan Zonguldak - Kilimli yolunu hizmete açacak: Seyahat süresi 5 dakikaya iniyor
Ne Kemal ne Ekrem işte en doğrucu
Son dakika haberi: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! "Türkler daha iyi olacak"
Bari bu sefer yemeyiniz
Son dakika: CHP’li Başkan ve 2 memur gözaltında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis'e geleceği tarih belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kış Kartalı Operasyonu açıklaması: Devamı gelecek
Adana Belediyesi'ndeki 'Huzur hakkı' skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı; CHP karıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika'nın en büyüğü belli oluyor! Senegal'in rakibi Mısır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA