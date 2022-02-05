Korcan Çelikay'dan Altay Bayındır sözleri! "Avrupa'da iyi bir yere gitsin"

Korcan Çelikay, "Ligin devre arasında çok zaman olmadığı işin bütün takımlar bu zamanı değerlendirdi. Ligin başından bu yana istediğimiz performansı gösteremedik, istediğimiz puanları toplayamadık, istediğimiz başarıyı gösteremedik. Birçok şeyin bunda payı var. Bizim de var, şanssızlığımızın, sakatlığımızın da var. Bu 10 günlük süreçte kalan maçları en iyi şekilde değerlendirmek için iyi bir çalışma yaptık. Bu sürecin başında hocamız değişti. Mehmet Altıparmak ile çalışmaya başladık. Yeni transferlerimiz geldi. Onlarla birlikte güzel enerjiyi yakalayıp ligin ikinci yarısına iyi başlayıp devamını getirmek istiyoruz" diye konuştu.





"BAŞARI ANLAMINDA BİR ÇİZGİ OLUŞTURAMADIK"

Ligin başlangıcında iyi çıkış yapmalarına rağmen istedikleri seviyede olmadıklarına dikkati çeken Çelikay, şöyle konuştu: "Takımda başarı anlamında bir çizgi oluşturamadık. Sezon başı yaşanan sakatlıklar vardı. Çoğu maça çok eksik çıktık. Sonrasında yaşadığımız talihsizlikler oldu. Birçok maçta kırmızı kartlar almamız, eksik bitirmemiz sorun oldu. Ligde oyunu eksik bitiren birinci takım olabiliriz. Bununla birlikte bu performans düşüşü ne kadar uzarsa onu toplarlamak da o kadar güç oluyor. Çünkü mental anlamda da yoruluyoruz. Oyuncular da yoruluyor, ümitsizliğe kapılıyor, özgüven düşüyor. Bir süre sonra bunu toparlamak çok zor oluyor. Galibiyete ihtiyaç var. Galip gelebileceğimiz maçları bile kaybediyoruz. Biz de başarmak, kazanmak istiyoruz. Bunu bizden çok isteyen yoktur. Çünkü sahanın içerisinde emek veren, mücadele eden biziz. Kaldı ki bu emeği verirken sırtımızda binlerce insanın sorumluluğu var. İster istemez stres oluyor, özgüven düşüklüğü var ve her şey bir anda kötü gitmeye başlıyor. Bunu toparlaması da çok güç. Bu verilen milli ara bunun için çok güzel oldu."