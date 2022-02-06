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Giriş Tarihi: 6.2.2022 20:07 Son Güncelleme: 6.2.2022 20:07

Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a soğuk duş! 5 gollü galibiyet

AA
Bayer Leverkusen’den Borussia Dortmund’a soğuk duş! 5 gollü galibiyet

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'e 5-2 yenildi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Manuel Akanji (k.k.), Florian Wirtz, Robert Andrich, Jonathan Tah ve Mousa Diaby kaydetti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i konuk etti. Bayer Leverksuen, 11. dakikada Manuel Akanji (kendi kalesine), 20. dakikada Florian Wirtz, 28. dakikada Robert Andrich, 53. dakikada Jonathan Tah ve 87. dakikada Mousa Diaby'nin golleriyle karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı. Sarı-siyahlıların gollerini ise 16. dakikada Jeremie Frimpong (kendi kalesine) ile 89. dakikada Steffen Tigges attı.

Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Borussia Dortmund, 43 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan Borussia Dortmund ile 52 puanı bulunan lider Bayern Münih arasındaki fark 9'a çıktı. Puanını 38'e çıkartan Bayer Leverkusen ise üçüncü sırada yer alıyor.

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Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a soğuk duş! 5 gollü galibiyet
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