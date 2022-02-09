Galatasaray’da 4 imza 8 ayrılık! İşte transfer döneminin özeti...

Defansif orta saha arayışlarını İtalya'da bulan Galatasaray, Fiorentina'dan Şilili futbolcu Erick Pulgar ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Son olarak defansa da takviye yapan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski futbolcusu Semih Kaya'yı transfer etti.







Galatasaray bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Inaki Pena ile Erick Pulgar'ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı.