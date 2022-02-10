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Giriş Tarihi: 10.2.2022 10:07 Son Güncelleme: 10.2.2022 10:07

Manchester City Brentford'u rahat geçti

AA
Manchester City Brentford’u rahat geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brentford'u konuk etti. Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 69. dakikadaki golüyle müsabakayı 2-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'u konuk etti.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 40. dakikada Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 69. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan karşılaşmaya yedek başladı.

Bu sonuçla, puanını 60'a çıkaran Manchester City, 2 maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Liverpool'un 12 puan önünde ligdeki liderliğini sürdürürken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

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Manchester City Brentford'u rahat geçti
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