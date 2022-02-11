Kritik maçta İzmir’de kazanan çıkmadı! Altay ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Karşılaşmanın ardından konuşan Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gedson Fernades, "Olumlu sonuçlar almamız gerekiyor. Deplasmanda alınan 1 puan şu an için iyi gibi gözüküyor. Tabii ki zor durumdayız pozisyon olarak. Arkadaşlarım da durumun farkında, artık maç maç bakacağız." dedi.