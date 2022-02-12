Fatih Arda İpcioğlu final şansını kaybetti!

ALİ OTO: SPORCUMUZ, ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ

Fatih Arda'nın Pekin'de tarihi atlayışlara imza attığını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcumuz ülkemizi kayakta atlamada en iyi şekilde temsil etti. Hem normal tepede hem de büyük tepede ilk 50 arasında yer alarak bizleri sevindirmiştir. Sporcumuza, ailesine, kulübüne ve antrenörümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.