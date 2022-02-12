Fenerbahçe kritik Giresunspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

GİRESUNSPOR 50 YILLIK GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'yi konuk eden GZT Giresunspor, 50 yıl önce yendiği rakibini bir kez daha yenerek hasrete son vermek istiyor. Türkiye 1. Ligi'ne çıktığı ikinci sezonunun (1972-1973) ikinci yarı maçında kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Necmi Perekli'nin attığı gol ile 1-0 yenen GZT Giresunspor, bu tarihten sonra rakibine üstünlük sağlayamadı.

EN SON GALİBİYETİ 1972 YILINDA GİRESUN'DA ALDI

Bu zamana kadar 13 müsabakada karşı karşıya gelen iki takımdan, sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu yenilgisini de 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak almıştı. İki takım arasında oynanan son 8 maçta ise Fenerbahçe, Giresunspor'a karşı kaybetmezken, Süper Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta da sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezon öncesi Giresun'da oynanan hazırlık maçında da Fenerbahçe 3-1'lik skorla rakibini yenmişti.