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Giriş Tarihi: 12.2.2022 14:43 Son Güncelleme: 12.2.2022 14:51

Fenerbahçe kritik Giresunspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe kritik Giresunspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında Giresunspor - Fenerbahçe karşılaşması oynanacak. Çotanak Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Son 2 maçında 1 puan alabilen Fenerbahçe, Giresun deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor. 4 haftadır kazanamayan Giresunspor da yeniden galibiyetle tanışmak amacında... Maç öncesi Fenerbahçe ligde topladığı 37 puanla 6, Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada bulunuyor. Giresunspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında Giresunspor - Fenerbahçe karşılaşması oynanacak. Çotanak Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE

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GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Giresunspor:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Rossi, Valencia

İKİ TAKIMDA DA TEK HEDEF GALİBİYET
Son 2 maçında 1 puan alabilen Fenerbahçe, Giresun deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor. 4 haftadır kazanamayan Giresunspor da yeniden galibiyetle tanışmak amacında... Maç öncesi Fenerbahçe ligde topladığı 37 puanla 6, Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada bulunuyor. Giresunspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

F.BAHÇE'DE ALTAY DÖNDÜ, 6 ÖNEMLİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren kaleci Altay Bayındır tam 3.5 ay sonra ilk kez kadroya alındı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan Filip Novak, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci Giresunspor maçında forma giyemiyor.

GİRESUNSPOR 50 YILLIK GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi konuk eden GZT Giresunspor, 50 yıl önce yendiği rakibini bir kez daha yenerek hasrete son vermek istiyor. Türkiye 1. Ligi'ne çıktığı ikinci sezonunun (1972-1973) ikinci yarı maçında kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Necmi Perekli'nin attığı gol ile 1-0 yenen GZT Giresunspor, bu tarihten sonra rakibine üstünlük sağlayamadı.

EN SON GALİBİYETİ 1972 YILINDA GİRESUN'DA ALDI
Bu zamana kadar 13 müsabakada karşı karşıya gelen iki takımdan, sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu yenilgisini de 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak almıştı. İki takım arasında oynanan son 8 maçta ise Fenerbahçe, Giresunspor'a karşı kaybetmezken, Süper Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta da sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezon öncesi Giresun'da oynanan hazırlık maçında da Fenerbahçe 3-1'lik skorla rakibini yenmişti.

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Fenerbahçe kritik Giresunspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
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