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Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:57 Son Güncelleme: 13.2.2022 16:21

Antalya'da maç hızlı başladı! Antalyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Antalya’da maç hızlı başladı! Antalyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde 8 maçtır kazanmayan Akdeniz ekibi, karşılaşmayı kazanarak kötü gidişatı bitirmek istiyor. Antalyaspor 25 puanla 17 sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK | CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK

17' Fernando

Geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Fatih Karagümrük, deplasmanda 3 puan almak istiyor. İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 12. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Diogo, Bünyamin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Fernando, Hakan, Ndao, Doğukan, Fredy, Adriano.

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Zukanovic, Caner, Bistrovic, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Karamoh.

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Antalya'da maç hızlı başladı! Antalyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI
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