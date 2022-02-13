Antalya’da maç hızlı başladı! Antalyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde 8 maçtır kazanmayan Akdeniz ekibi, karşılaşmayı kazanarak kötü gidişatı bitirmek istiyor. Antalyaspor 25 puanla 17 sırada yer alıyor.
ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK | CANLI ANLATIM
ANTALYASPOR 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK
17' Fernando
Geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Fatih Karagümrük, deplasmanda 3 puan almak istiyor. İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 12. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Diogo, Bünyamin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Fernando, Hakan, Ndao, Doğukan, Fredy, Adriano.
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Zukanovic, Caner, Bistrovic, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Karamoh.