Bayern Munih, 90’da beraberliği kurtardı! Salzburg direnemedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Futbol dünyasının en önemli organizasyonunda Bayern Munih, Salzburg deplasmanında istediğini alamadı.
Dünya devi Bayern, Salzburg'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Adamu'nun 21. dakikada gelen golüne engel olamadı.
Yenilen golün ardından Salzburg kalesinde büyük baskı kuran Bayern Munih, aradığı golü son dakikalarda buldu.
Maç boyunca Bayern'e karşı büyük bir direniş gösteren Salzburg, 90. dakikada Kingsley Coman'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Rövanş karşılaşması, 8 Mart tarihinde Allianz Arena'da oynanacak.