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Giriş Tarihi: 17.2.2022 00:53 Son Güncelleme: 17.2.2022 00:59

Bayern Munih, 90'da beraberliği kurtardı! Salzburg direnemedi...

Bayern Munih, 90’da beraberliği kurtardı! Salzburg direnemedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dünya devi Bayern Munih, Salzburg karşısında oldukça zorlandı. Salzburg’un sahasında oynanan karşılaşma, 20 yaşındaki genç oyuncu Adamu’nun golüyle 1-0 başladı. Büyük bir şok yaşayan Bayern, geride kalan süre boyunca beraberlik golünü bulmakta zorlandı. Bayern'e nefes veren gol ise Kingsley Coman'dan geldi. Fransız oyuncu, 90. dakikada attığı golle maçın 1-1 sona ermesini sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Futbol dünyasının en önemli organizasyonunda Bayern Munih, Salzburg deplasmanında istediğini alamadı.

Dünya devi Bayern, Salzburg'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Adamu'nun 21. dakikada gelen golüne engel olamadı.

Yenilen golün ardından Salzburg kalesinde büyük baskı kuran Bayern Munih, aradığı golü son dakikalarda buldu.

Maç boyunca Bayern'e karşı büyük bir direniş gösteren Salzburg, 90. dakikada Kingsley Coman'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Rövanş karşılaşması, 8 Mart tarihinde Allianz Arena'da oynanacak.

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Bayern Munih, 90'da beraberliği kurtardı! Salzburg direnemedi...
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